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AK Parti İl Başkanlığı 3 bin adet fidanı toprakla buluşturdu

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Geleceğe Nefes" sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan kampanya kapsamında AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı 3 bin adet fidanı toprakla buluşturduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Kasım 2019 tarihinde 11 Kasım’ı "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan etmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığınca "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı İl Teşkilatı, Gençlik Kolları ve Kadın Kollarının katılımıyla gerçekleşen törende 3 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Geleceğe Nefes" sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan kampanya kapsamında AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı 3 bin adet fidanı toprakla buluşturdu


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Kasım 2019 tarihinde 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan etmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığınca "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı İl Teşkilatı, Gençlik Kolları ve Kadın Kollarının katılımıyla gerçekleşen törende 3 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.


AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye'in ortasında zümrüt yeşili bir Kırıkkale. 'Geleceğe Nefes' 11 milyon fidan kampanyasında tüm teşkilatımızla birlikte, geleceğe miras fidanlarımızı toprakla buluşturduk" dedi.

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