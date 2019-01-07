AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı gençlerle bir araya geldi

AK Parti Teşkilatı gençlere hem güvenip hem de inandığını ifade eden İl Başkanı Nuh Dağdelen konak evlerde Başkan Saygılı ile birlikte keyifli anlar yaşandı. Renkli görüntülerin yaşandığı programda gençlere olan inancını bir kere daha dile getiren Başkan Dağdelen, “Gençlerimizle başlayan akşam programımızı, Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız Mehmet Saygılı'nın da katılımıyla noktaladık. Genç kardeşlerimizin 24 Haziran Genel seçimlerinde gösterdiği üstün performansı 31 Mart yerel seçimlerinde de sergileyeceklerine olan inancımız tamdır” dedi.