AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı muhtarlarla buluştu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıya AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Milletvekili Ramazan Can, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara ve Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur katıldı. Başkan Sungur'un ev sahipliğinde yapılan toplantıda seçimle ilgili görüşmeler yapılarak, mahalle ve köylerin sorunları ele alındı.

Toplantının verimli geçtiğini bildirilen Başkan Dağdelen, “Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can, Yahşihan Belediye Başkan Adayımız Ahmet Sungur ve İlçe Başkanımız ile birlikte, demokrasinin temel taşı Yahşihan'da görev yapan muhtarlarımızla buluştuk. Muhtarlarımız nezdinde tüm vatandaşlarımıza ulaşmak, sorunları en hızlı şekilde çözmek Cumhurbaşkanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. AK Parti İl Teşkilatı olarak bizim de bu husustaki kılavuzumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan” dedi.