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AK Parti Kırıkkale seçim hazırlıklarını sürdürüyor

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Seçimlerde görev yapacak sandık kurulu görevlilerine eğitim veriliyor.


31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimle ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirten AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, bir süredir sandık kurullarında görev alacak personele eğitim verildiğini söyledi. Eğitim çalışması devam ederken, Başkan Dağdelen, “31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için sandık kurullarında görev alacak parti mensuplarımızın eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Her bir okul ve sandık başlarında eksiksiz bulunacak ve azami hassasiyet göstereceğiz. Sandık kurulları eğitim toplantılarımıza katılan üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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