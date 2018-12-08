AK Parti Kırıkkale tanıtım medya başkanları seçime hazır

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı; merkez ve ilçelerde görev yapan tanıtım ve medya başkanları ile mahalle teşkilatlarında aktif sosyal medya kullanıcısı mensuplarını, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerine hazırlıyor.

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı Bölge Koordinatörü Emre Cemil Ayvalı'nın yanı sıra Kadın Kolları Bölge Koordinatörü Neslihan Ay ve Gençlik Kolları Bölge Koordinatörü Dicle Gülen Deligöz'ün katılımları ve Kırıkkale Tanıtım ve Medya Başkanı Nebahat Erkök'ün koordinesinde gerçekleşen eğitim ve bilgilendirme toplantısı AK Parti teşkilat mensuplarından yoğun ilgi gördü.

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı İç Anadolu Bölge Koordinatörü Emre Cemil Ayvalı toplantıdaki yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kimliğini, değerlerini ve hizmetlerini topluma doğru ve etkili bir biçimde aktarma görevini yetine getiren tanıtım ve medya birimlerinin sorumluluklarının önemine işaret etti.

AK Parti Kırıkkale İl Tanıtım ve Medya Başkanı Nebahat Erkök ise, “Genel Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçimleri öncesinde tanıtım ve medya faaliyetlerine yeni bir yön tayin etmiştir. Bu Seçimlerde çevreye duyarlı bir siyasi kampanya yönetimi yapılması Genel Merkezimiz tarafından planlanmaktadır. Söz konusu süreç öncesinde Kırıkkale İl Teşkilatımızın her kademesinde görev yapan tanıtım ve medya sorumlularımızın bilgilendirilmesi bizleri memnun etmiştir” dedi.

Kırıkkale il, merkez ilçe, ilçelerde ana kademenin yanı sıra kadın ve gençlik kolları tanıtım ve medya birim başkanlarının da katıldığı koordinasyon ve bilgilendirme toplantısında sosyal medyanın etkili ve doğru kullanımı ile siyasi metin yazma konuları hakkında kapsamlı birer sunun gerçekleştirildi.