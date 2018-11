AK Parti'de birlik ve beraberlik mesajları

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı binasında düzenlenen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AK Parti'nin 2019 mahalli idareler seçimi aday tanıtım toplantısında, 24 Kasım Cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci dönem için tekrar AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı'yı aday olarak açıklamıştı. AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı binasında partililer ile bir araya gelen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı birlik ve beraberlik mesajları vererek, “AK Parti bayrağını en üst seviyeye koymak için çalışacağız” dedi.

11 tane belediyeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceklerini ifade eden İl Başkanı Dağdelen, “Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki çalışan heyetimiz yapmış olduğu araştırmalarda gerek kamuoyu araştırmalarında gerekse teşkilat temayülünde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Mehmet Saygılı başkanımızla yola devam dedi” diye konuştu.

Kırıkkale'de güçlü bir şekilde yüksek oy oranıyla başkan Saygılı'yı tekrar Kırıkkale Belediye Başkanı seçeceklerinin altını çizen Dağdelen, “Biz hepimiz biriz ha belediye başkanı Mehmet Saygılı ha İl Başkanı Nuh Dağdelen. Biz et ve tırnak gibiyiz. Bütün bu süreç içerisin de ben yaklaşık bir yıla aşkın il Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bundan sonra da hem seçim süreci içerisin de de hem seçimden sonra Kırıkkale hizmet noktasında yine et ve tırnak gibi çalışmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Hepimize düşen bir şey var. Cumhurbaşkanımız adayımızı açıkladığı an orada bizi çekti ve dedi ki; ‘Arkadaşlar Kırıkkale'de çok güçlü bir şekilde çok güçlü çok yüksek bir oy oranıyla Allah'ın izniyle hem başkanımızı seçeceğiz hem partimizin bayrağını en üst seviyeye koymak için çalışacağız.' Allah'ın izniyle bu süreç içerisinde teşkilatımızın gerekli üyeleri, tüm partililerimiz, tüm şehrimizle birlikte büyük ve coşkulu bir kampanya yürüteceğiz. Bu kampanyanın sonucunda inanıyorum ki başta il belediyemiz olmak üzere geri kalan 8 ilçe ve 2 belde ile birlikte 11 tane belediyeyi alarak götüreceğiz. Allah'ın izniyle Sayın; Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.

2014 yılındaki aday adaylık sürecini hatırlatan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “2014 yılında yine bu salonda aday adaylığı müracaatımı yaparken burada bulunan arkadaşlar var hatırlarlar. Şunu demiştim; Allah'ın hesabın da bizim aday olmamız var ise söz veriyorum, Kırıkkale'de AK Parti'nin almış en yüksek oyu almak için çalışacağım. Allah nasip ederde belediye başkanı olursam bu memleketin mensubu olmaktan gurur duyduğum, bu memleketin hizmetkarı olacağım. Gece-gündüz çalışacağım. Bunları burada 5 yıl önce söylemiştim” dedi.

Başkan Saygılı sözlerini şöyle tamamladı:

“Allah'ın hesabında bugün bizim tekrar aday olmamız varmış. Herkes hesap yapar ama Allah'ın hesabı olur. Eğer ben aday olmasaydım da Allah'ın hesabı olacaktı. Biz doğru yolda yürümek zorundayız ama kaderimizi Allah çiziyor. Bugün bizim burada bulunmamız Allah'ın dileğiydi. Allah dedi ki; ‘yürü aday ol.' Sayın; Cumhurbaşkanımız da bize güvendi, takdir etti, araştırdı, inceledi nihai sonuçta bir tane aday çıkacak. Şimdi aday adaylığı süreci bitti. Artık adaylık süreci başladı. Şu anda ben öncelikle sizlerin teşkilatın adayıyım bu teşkilat eğer iyi bir sonuç alırsa benim başarım değil, teşkilatın başarısıdır. Değerli dava arkadaşlarım; önümüzde 4 aylık süreç var. Bu 4 aylık süreci çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Biz uyum ve birliktelik içerisinde başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Allah nasip ederse belediye başkanlığı görevini bu halk tekrar bize verirse sizin hiç birinizin boynunuzu eğmeyeceğime söz veriyorum. Sizin emanetinize gece-gündüz sahip çıkacağım. 24 saat çalışacağım. Asla ve asla hiçbir şaibeye müsaade etmeyeceğim. Bizim talip olduğumuz tek şey bu yüce milletin hizmetkarı olmaktır.”