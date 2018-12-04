İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü programı

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” dolayısıyla kadınlara yönelik yemek programı düzenlendi.


Özel bir restoranda gerçekleşen programda AK Parti Kırıkkale Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Arabali Cengiz, kadınlara yönelik yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


“Çanakkale Savaşı'nda annelerimizin ninelerimizin göstermiş olduğu o kahramanlıklardan dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından değer kazanarak 5 Aralık 1934 günü dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkı olarak tanınmıştır. Şimdi o tarihte yapılan ilk seçimlerde 18 milletvekili ile dünyada kadına önem veren ikinci ülke olarak tanındık. 1933 yılında Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin seçilmişti. Bizim tarihimiz bizim Cumhuriyetimiz kadınlarımıza önem vermektedir. Yani bugün şu an da Mecliste hak ettiğiniz yerde olduğunuzu düşünüyorum.”


Programa AK Parti Kırıkkale İl Başkan Yardımcısı Nebahat Erkök, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şerife Koca ve il ve merkez ilçe teşkilatında görevli kadınlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.