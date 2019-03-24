AK Parti'nin Bahşılı'daki mitingine binlerce kişi katıldı

31 Mart Yerel Seçimler kapsamında AK Parti, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla miting düzenledi. Dev Türk bayraklarıyla kilometrelerce uzun kuyruklar oluşturan partililer ve vatandaşlar ilçe merkezinden TOKİ meydanındaki miting alanına kadar yürüdü.

Coşkulu kalabalığa seslenen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Bizler Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin adaylarıyız, il başkanıyız ilçe başkanlarıyız. Sizlerin hizmetkarıyız. 2001 yılından beri Kırıkkale'nin her bir köşesinde, her bir santimetre karesinde AK Parti'nin mührü var. AK Parti'nin milletvekillerinin, belediye başkanlarının hizmeti var. İnşallah 31 Mart'tan sonra 1 Nisan'dan itibaren de il belediyemiz olmazsa olmak üzere 8 ilçemizde, 2 beldemizde, 11 noktada belediyelerimizde AK Parti bayrağını dikeceğiz ve hizmet yoluna daha güçlü, daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceği” şeklinde konuştu.

Ülkeye yapılan saldırılar ortada olduğunu kaydeden Dağdelen, “Ekonomik saldırılar ortada PKK'sı DEAŞ'ı, HDP'si IŞİD'i dört bir yandan ülkemize saldırıyorlar. Ekonomik anlamda darbe yapmaya kalkıyorlar. Bundan önce nasıl birlikte olmuşsak, nasıl kol kola vermişsek, nasıl omuz omuza vermişsek, 15 Temmuz darbesinde nasıl sokacağa çıkıp da insanların başına geçirmişsek yapmış oldukları hadiseyi 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımıza vereceğimiz destekle bu terör örgütlerine onların arkasındaki işbirlikçilerine ve onlara talimat verenlere büyük bir tokat atacağız” dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Bugün burada Zafer kardeşime vermiş olduğunuz destek aşikar. Ben görüyorum ki burada seçimle ilgili bir sıkıntı yok. İnşallah 1 hafta sonra Zafer kardeşim Bahşılı'nın Belediye Başkanı. Bizler hizmetkar olmak için sizin huzurunuzdayız. Eğer hizmetkar olamamışsak alnımız ak bir şekilde sizin karşınıza geçemeyiz. Bugün Zafer kardeşim sizin huzurunuz da sizin hizmetinize talip. Sizlere hizmetkar olmaya talip. Bahşılı tabii ki Kırıkkale'yi çok ilgilendiriyor. Bahşılı demek Kırıkkale demek. Kırıkkale demek Bahşılı demektir. Biz sayısız hizmetlerimizi beraber yapacağız. Beraber programlayacağız. İnşallah pazar gününü güçlü bir şekilde geçirelim güçlü bir oy oy oranıyla hem Bahşılı'da hem de tüm Türkiye'ye örnek olalım. Bizler sizlerden destek istiyoruz. Karşılığı nedir? Sizlere hizmetkar olmak. Eğer hizmetkar olmaktan başka bir amacı varsa Allah ona da bana da nasip etmesin” diye konuştur.

AK Parti Bahşılı Belediye Başkan adayı Recep Zafer Tekin ise projelerinden bahsederek, AK Parti ile hizmetlerin en kısa zamanda ilçeye geleceğini söyledi.