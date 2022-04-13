Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı

Kırıkkale'de akraba olduğu öğrenilen iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 2484 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba S.M. ile T.M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M., tabancasını çıkararak T.M.'ye ateş etti. S.M.'nin tabancasından çıkan kurşunlar T.M.'nin bacaklarına isabet etti.

Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.M., hastaneye kaldırıldı. S.M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.