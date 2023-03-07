Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: Önce bıçaklandı ardından da tabanca ile vuruldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki vatandaş, husumetlisi olduğu akrabaları tarafından önce bıçaklandı ardından da tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki adliye binası yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (34) ile akrabaları R.G. (41), S.G. (39), F.G. (45) ve A.G. (48) arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sırasında İ.G., önce bıçaklanıp ardından da tabanca ile yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.G., ambulansla Keskin İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahıs, Acil Servis bölümünde yapılan müdahalenin ardından da Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerince de olay yerinden kaçak şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.