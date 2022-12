Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Kırıkkale'de bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı husumetlisini bıçakla yaraladı.

Olay, Kırıkkale'de Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Hüseyin Kahya Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesinden dolayı O.S. ile B.Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda B.Y., husumetlisi olduğu O.S.'yi bıçakla yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralanan O.S., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli şahıs B.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.