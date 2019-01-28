Alarm çaldı, büfeye giren hırsızlar kaçtı

Kırşehir'den çaldıkları otomobil ile Kırıkkale'ye kadar kaçan 3 hırsız, bir büfeyi soyarken alarmın çalmasıyla apar topar kaçtı. Polisin takibi sonrasında hırsızlardan 1'i çalıntı otomobil ile sigaraları satarken yakayı ele verdi. Soygun anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Kaman ilçesinden çaldıkları otomobil ile Kırıkkale'ye kadar kaçmayı başaran 3 hırsız, Kurtuluş Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde gözüne kestirdikleri bir büfenin kapısını kırarak sigara, gıda maddesi ve bir miktar parayı kasadan çaldı. Alarmın çalmasıyla panikleyen hırsızlar çalıntı otomobille kayıplara karıştı. Soygun, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, büfenin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlardan 1'inin eşkalini tespit etti. Çalıntı arabayı da tespit eden polisler, Bahşili ilçesinde sigaraları satarken H.Y.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan H.Y. emniyete götürüldü. Polis, kaçan 2 hırsızın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Saat 05.30 sıralarında alarmın sesine uyandığını ifade eden büfe sahibi İsmail Kıyı, "Alarmın sesine uyandım. Balkondan baktım alarm çalıyor. Hemen dükkâna indim. Dükkanıma hırsız girdiğini fark ettim. Giriş kapısının camını kırarak içeri girmişler. Hemen kamera kayıtlarına baktım, kamera kayıtları mevcuttu. Alarmdan dolayı da panikleyerek tamamını almadan yarı yarıya bir zararla kurtarmış olduk. Hemen polisi aradım. Kamera kayıtlarını verdim. Şükür olsun bugün de biri yakalanmış. Çalınan malzemenin bir miktarını da geri aldık” dedi.