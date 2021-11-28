Alışveriş için oğluyla pazara gidecekti, yatağında ölü bulundu

Kırıkkale'de oğluyla semt pazarına alışverişe gideceği öğrenilen şahıs, oğlu tarafından yatağında ölü bulundu. Şahsın karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi 2274. Sokak'taki tek katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mülayim Şaşmaz semt pazarına birlikte gitmek istediği babasının evine gitti. Kapıyı açan olmayınca içeri giren Şaşmaz, babasını uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, 61 yaşındaki Ramazan Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin yakınları fenalık geçirdi. Cumhuriyet savcısı, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve itfaiye görevlilerinin evde yaptıkları incelemede Ramazan Şaşmaz'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Şaşmaz'ın cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.