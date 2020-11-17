İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı

Kırıkkale’de alkollü sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı.

Kırıkkale'de alkollü sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Bahşılı ilçesi merkez Atatürk Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.D. idaresindeki 06 EV 1710 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İ.A.'nın kullandığı 35 GD 3338 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil kaldırıma da çıkarak trafik lambasının direğine çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü E.D.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.