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Alkollü sürücü otomobiliyle çarptığı polisin ayağını kırmıştı, serbest bırakıldı

Kırıkkale’de kısıtlama saatlerinde uygulama noktasında ’dur’ ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarparak ayağının kırılmasına neden olan alkollü sürücü serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de kısıtlama saatlerinde uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarparak ayağının kırılmasına neden olan alkollü sürücü serbest bırakıldı.


Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra polis ekipleri, denetimler sırasında durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol etti. Tam o sırada hızla gelen 06 BZA 605 plakalı otomobil sürücüsü Hamdi B., 'dur' ihtarına uymayıp polise çarparak kaçtı. Peşine düşen ekipler, otomobili bir süre sonra Sanayi Mahallesi'nde bir ara sokakta terk edilmiş şekilde buldu. Polis ve bekçilerin yaptığı aramada sürücü Hamdi B. ile yanında yolcu olarak bulunan S.Ö. yakalandı.


Gözaltına alına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen sürücü Hamdi B.'nin 1.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hamdi B. ve arkadaşı S.Ö. ile birlikte ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcılığı tarafından emniyetten serbest bırakıldı.

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