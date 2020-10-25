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Alp kıyafetli Türk bayraklı atlılar Dinek Dağı zirvesinde

Kırıkkale’de alp kıyafetli bir grup atlı, ellerinde Türk bayrakları ile 1744 rakımlı Dinek Dağı’nın zirvesine çıktı.

Kırıkkale'de alp kıyafetli bir grup atlı, ellerinde Türk bayrakları ile 1744 rakımlı Dinek Dağı'nın zirvesine çıktı.


İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağlarından bir tanesi olan 1744 rakımlı Dinek Dağı'na alp kıyafetli bir grup atlı, ellerinde Türk bayraklarıyla zirveye çıktı. Valilik tarafından turizme kazandırılan ve her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda Kale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, Vali Yunus Sezer ve vatandaşlar, dev Türk bayrağı ile Atatürk posterini zirveye taşıdı.

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