Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlıkçı, 4 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan ambulansın metrelerce sürüklenerek yan yattığı kazada 3'ü sağlık çalışanı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait E.Ö. idaresindeki 71 ACC 214 plakalı ambulans, hasta ihbarına giderken bulvarda 1532. Sokak'tan gelen, H.C. yönetimindeki 06 YA 5145 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ambulans yan yattı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sağlık çalışanları E.Ö., U.S. ve E.K. hastaneye götürülürken, diğer otomobil sürücüsü H.C., başka bir ambulansla sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.