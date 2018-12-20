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Analig hentbol müsabakaları Kırıkkale'de

Kırıkkale’de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) hentbol müsabakalarına 11 ilden 352 sporcu katılacak.

Kırıkkale'de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) hentbol müsabakalarına 11 ilden 352 sporcu katılacak.


Kırıkkale'de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) hentbol müsabakalarına Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olmak üzere 11 ilden 352 sporcu katılacak. Müsabakalar konusunda açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Analig yarışmalarının her aşamasında, kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik, kaynaşma ve hoşgörü değerleri öne çıkarılır. Anadolu Yıldızlar Ligi Türk sporuna çok şey katacak. Bu projenin temel amacı, Anadolumuz da gün yüzüne çıkmamış spora yatkın, geleceğe yön verecek gençleri spor adına hazırlamak ve uluslararası yarışmalarda Türk Sporunu temsil etmektir. Müsabakalara katılacak olan sporculara şimdiden başarılar dilerim” dedi.

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