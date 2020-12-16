Anaokullarında yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilgili açıklamasının ardından Kırıkkale'deki anaokullarında yüz yüze eğitim dün itibarıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitime başladı.

İHA muhabirine konuşan Başaran Koleji Anaokulu Müdürü Hayriye Turgut, anaokulu kademesinin yeninden yüz yüze eğitime geçmiş olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

"Bu süreci en kısa zaman da atlatmak dileğiyle"

Kapanma kararının öğrenciler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandığını anlatan Turgut, “Cumhurbaşkanımızın Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşullar yerine getirilerek yeniden yüz yüze eğitime anaokulu kademesinde tarafından Cumhurbaşkanımız tarafından geçilmiştir. Başaran Koleji olarak önceliğimiz çocuklarımızın sağlığıdır. Bu süreci en kısa zamanda atlatmak dileğiyle teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

"Açılma kararı büyük bir mutlulukla karşılandı"

Çocukların tekrar okula geldiklerinde büyük bir coşku yaşadıklarını ifade eden Turgut, “Öğretmenleriyle bizlerle Covid-19 tedbirleri kapsamında ne kadar onları uzak tutmak istesek de büyük bir coşkuyla sarıldılar öğretmenlerine. Genellikle çalışan anne babalar çoğunlukla il dışından gelen anne babalar. Bu süreç içerisinde bırakacak yerleri olmadığı için büyük bir sıkıntı yaşamışlardı. Özellikle anne baba her iki veli de çalışıyorsa süreç biraz daha onlar için sıkıntılı geçiyordu. Açılma kararını onlar da büyük bir mutlulukla karşıladı” şeklinde konuştu.