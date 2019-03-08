Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi: "Beylikdüzü'nü ranta ve beton yığınına çeviren İstanbul'u ne yapmaz”

KIRIKKALE (İHA) – CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki lakabının ‘Beton Ekrem' olduğunu ifade eden Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, “Beylikdüzü'nü ranta ve beton yığınına çeviren İstanbul'u ne yapmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ciddi bir mücadelenin içerisinde olduğunu ifade ederek gündeme dair açıklamalarda bulunan Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu Türk milletinin bekası yolunda çok önemli olduğunu söyledi. Çelebi, “27 Nisan e-muhtırası demokrasiye vurulan en büyük darbelerden birisi ve partisinin kapatılma süreçleri akabinde 7 Haziran seçimlerinde parlatılan, cilalatılan cici çocuk Selahattin Demirtaş'ın o seçimlerde nasıl tanıtıldığını malum medya tarafından nasıl gündeme getirildiğini hatırlayın” şeklinde konuştu.

“Devlete yapılan indirici darbenin telafisi olmaz”

1991 yılında SHP, CHP ve PKK ile organik bağı olan kişileri parlamentoya taşıdıklarını ileri süren Çelebi, “Türk siyasetinde istikrarsız bir dönem başladı. Dikkat edin, Türkiye 28 Şubat ile tanıştı. Ben milletime buradan çağrı yapmak istiyorum. Günü birlik sıkıntılarımız olabilir. Bunların hepsini aşabiliriz ama devlete yapılan, devlete indirici darbenin telafisi olmaz. Devlette beka sorunu var mı? Yok mu? Diyorlar. Bu Türk milletinde her zaman beka sorunu vardır. Dün de vardı, bugün de vardı, yarın da var ama bize düşen de toplumsal birlik beraberlikle bu beka sorununu aşmak” diye konuştu.

Cumhur ittifakını oluşturan 2 temel duruşlu partinin olduğunu ve dışarıdan da Anavatan Partisi olarak destek verdiklerinin altını çizen Çelebi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Cumhur ittifakının yara alması Türkiye'yi tekrar 12 Eylül öncesindeki kısır, sığ çatışmalı ortama geri çekecektir. Bunun için milletimi uyarmak istiyorum. 89'da yaptığınız hataya düşmeyin. 89'da hata yaptınız parlamento özellikle PKK'nın meclisteki uzantılarıyla doldu. Mesele ekonomik meselesi, soğan, patlıcan, patates meselesi değil. Türkiye'ye ekonomik olarak indirilmek istenen bir darbe var. Bu seçimin neticelerinde buna yol açabilir. Onun içindir ki; Cumhur İttifakı'na önemle, hassasiyetle desteklemelerini rica ediyorum.”

“Liyakatsiz ve tecrübesiz insanlara Ankara'yı teslim edemeyiz”

Çelebi, “Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir sembolik öneme haiz. Ankara'da 4-5 dönemdir belediyecilik anlamında çığır açmış, tecrübeli, bakanlık yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış, hakikaten işini çok iyi bilen vakur duruşlu bir adayımız var. Cumhur ittifakının karşısında da 10 bin nüfuslu bir kasabayı yönetmiş ama 3-4 dönemdir müzmin bir adaylıktan ileriye gidememiş bir kardeşimiz var. Yani ehliyetsiz, liyakatsiz ve tecrübesiz insanlara Ankara'yı teslim edemeyiz. Ankara Cumhuriyet şehri başkentimizdir” dedi.

“Beylikdüzü'nü ranta ve betona çeviren İstanbul'a ne yapmaz”

CHP Adayı İmamoğlu'nun lakabının ‘Beton Ekrem' olduğunu belirten Çelebi, “İlk açıklamasında babasının Anavatan Partili olduğunu ve kendisinin de Anavatan Partisinde 6 ay gibi süre siyaset yaptığını ama biz kayıtlarımıza baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun Anavatan Partisiyle herhangi bir ilişkisi ve bağı yok. Anavatan Partili olduğunu söyleyerek prim yapmak istiyor. Ben arkadaşı araştırdım baktım ki İstanbul'da Beylikdüzü'nde lakabı ‘Beton Ekrem' Beylikdüzü'ne gittiğimde de baktım hakkını da yememek istemiyorum. Hakikaten Beylikdüzü'nü betona boğmuş, ranta boğmuş bir kardeşimiz. Beylikdüzü'nü ranta çeviren ve orayı beton yığınına çeviren İstanbul'u ne yapmaz” şeklinde konuştu.

“Yapay, suni, milli duruşu ve hassasiyeti olmayan ittifaklara kanmayın”

Binali Yıldırım'ın İstanbul'a aday gösterilmesi İstanbul için Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen Çelebi, “İnşallah, İstanbullu hemşehrilerimizin bu şansı değerlendireceklerine inanıyorum. Ankara'da da İstanbul'da da Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazanılması için Anavatan Partisi olarak yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. İstanbul'da özellikle aktif bir şekilde Binali Yıldırım için sahadalar. AK Parti'nin ve MHP'nin aldığı oy oranları belli. İnşallah bu istikrarın devlet, ebed, müddet şuurunda devam edebilmesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı ve bizler galip geleceğiz. Devletin istikrarı sürecek. Milletimiz o konuda müsterih olsun. 7 kocalı Hürmüz gibi, 5 benzemezlerin bir araya geldiği yapay suni ve milli duruşu ve hassasiyeti olmayan ittifaklara kanmasınlar” dedi.

Uluslararası güçlerin yerli işbirlikçileri tetikçileri medya kuruluşları birilerini parlatma çabasında olduğunu kaydeden Çelebi, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Karamollaoğlu'nun yörüngesi şaşmış”

Çelebi, “Özellikle PKK'nın siyasi uzantısı ile HDP ile Saadet Partisi'nin ne gibi iş birliği olabilir? Ne gibi organik bağ olur? Çok büyük soru işareti. ‘Doğru olmak gerekirse, doğru olmak gerekirse' Zaten doğru olmak gerekmez doğru olmak lazımdır. Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Karamollaoğlu'nun da bu yörüngesinin şaşmış şekilde bu türlü oluşumlarla, partiler ile iş birliğini de anlamakta güçlük çekiyorum. Şu an muhalefetin en büyük çıkmazlarından birisi Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Ha gitsin de devlete ne olursa olsun bu mantığını anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.

“7 kocalı hürmüzleri itidale davet ediyorum”

Çelebi, “Muhalefeti de aklını başına almaya davet ediyorum. Bu kadar hınçla, bu kadar hırsla, bu kadar kinle Türkiye'ye çok büyük kötülük yaparlar. Bu 5 bilinmeyenleri 7 kocalı hürmüzleri itidale davet ediyorum. Türkiye güzel bir yarışın içerisinde, Türkiye sorunları var ama sorunları çözebilecek reflekse milli duruşu ve hassasiyette bir yönetimi var. İnşallah biz de bu istikrarın sürmesi adına Anavatan Partisi olarak tüm olumlu katkılarımız vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.