Ankara-Samsun kara yolunda tır devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kırıkkale'de mıcır yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu üzerindeki Kayadibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M. idaresindeki 06 FE 0249 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Dorsesinde yüklü mıcırlar yola saçıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü N.M. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen tır nedeniyle trafiğe kapanan yolda 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik polisleri trafiğin akışını sağlamak için traktör yolundan araçların kontrollü bir şekilde geçişini sağladı. Yolun tek şeritli ve dar olmasından dolayı trafik akışının yavaş ilerlediği görüldü.

Kara yolları ekipleri ise iş makinesi yardımıyla mıcırları yoldan kaldırıldı. Daha sonra çekici vasıtasıyla devrilen tır yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.