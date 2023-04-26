Ankara-Sivas Hızlı Treni Kırıkkale'de

Ankara-Sivas Hızlı Treni, ilk seferinde güzergahta bulunan Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Garı'na ulaştı.

İlk seferi için başkent Ankara'dan hareket eden Ankara-Sivas Hızlı Treni Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Garı'na ulaştı. Garı dolduran binlere vatandaş, treni Türk bayrakları ile karşıladı.

Programda konuşan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Kırıkkale'nin bir özelliği var. Ankara'yı memleketimizin kalbi olarak tasavvur edersek atar damarı da Kırıkkale'den geçiyor. 43 ilin güzergahı ilimizden geçiyor. Yıllardan beri insanlarımıza sıkıntı veren Yahşihan Yeni Mahalle Kavşağı vardı. Bunun da hep berber açılışını yapacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün çok özel bir gün. Tarihçiler, ‘Türk milleti olmasaydı tarih yazılmazdı' diyor. Ben de buna inananlardayım. Dünya tarihinde milletimiz bin 500 yıl kadar süper güç olmuştur. Anadolu'da milletimizin son kurduğu devletin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ilimizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.