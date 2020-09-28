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Ankara-Sivas YHT hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi

Ankara-Sivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarında son aşamaya gelindi.


Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor. Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.


Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaları kısa video ile tanıttı.

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