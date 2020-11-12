İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara-Sivas YHT hattından demir korkuluk çalarken yakalandılar

Ankara-Sivas Yüksük Hızlı Tren Hattı (YHT) inşaat şantiyesinden çaldıkları demir korkulukları kamyonette taşırken jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.


Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) inşaat şantiyesinden demir korkulukların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri kamyoneti Kadıoğlu Mahallesinde durdurdu. Kamyonetin kasasında 5 adet demir korkuluk ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. ve G.K. isimli şüphelilerin 3 ay önce de yine YHT hattından hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.