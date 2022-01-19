Annesine "Çocuklarıma bak" mesajını gönderdi, kayıplara karıştı: Güvenlik görevlisi kadın her yerde aranıyor

Kırıkkale'de iki çocuk annesi güvenlik görevlisi kadından, annesine gönderdiği "Çocuklarıma bak" yazılı mesaj göndermesinden sonra haber alınamayınca ekipler harekete geçti. Ekipler, kayıp kadının otomobili ve montunun bulunduğu barajın çevresine arama çalışmalarına yoğunlaştı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de bir yurtta güvenlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy'dan (35) dün akşamdan beri haber alınamıyor. Ulusoy'un yakınları, Karaahmetli köyündeki Kapulukaya barajı kıyısında park edilmiş otomobilini ve suyun kenarına bırakılmış montunu buldu. İddiaya göre, evden ayrıldıktan sonra annesinin telefonuna, "Çocuklarıma bakarsın" yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi.

Bunun üzerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıçları tarafından gece yarısı suyun içerisinde arama yaptı. Jandarma ve AFAD ekipleri ise bölgede arama çalışmalarını sürdürdü. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları Ankara'dan gelen AKUT ekiplerinin de katılımıyla devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de barajda arama yapacağı öğrenildi.