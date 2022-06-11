Annesiz kalan sevimli tilki ölmek üzereyken bulundu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde zabıta ekipleri tarafından baygın bir vaziyette bulunan yavru tilki 15 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezine inen yavru tilki baygın ve bilinci kapalı bir vaziyette bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edilen tilki, av koruma memurları tarafından Veteriner Fakültesi'ne ulaştırıldı. Fakültede 15 gün tedavi edilen tilki bir süre müşahede altında tutuldu. Annesiz kalan yavru tilki, Düzce'de bulunan yaban hayvanları rehabilitasyon merkezine gönderildi.

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Zelal Değirmenci, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, baygın vaziyette bulunan tilkinin yapılan tedavi neticesinde çabuk toparlandığını söyledi.

Değirmenci, "Bu tilkimiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından getirildi. Doğada baygın bir vaziyette bulunmuş. Fakültemizde yapılan tahlil ve tenkitler sonucunda herhangi bir kırık çıkık tespit edilmedi. Çok büyük ihtimalle bağırsaklarında bir enfeksiyon olduğundan şüpheleniyoruz. Geldiğinde de beslendiğinde ve serum takviyesiyle kendisini çabuk toparladı. İlk geldiğinde baygın ve bilinci kapalıydı. Şuanda çok hareketli ve yemeğini kendi başına yiyebiliyor" dedi.