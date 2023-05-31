İhlas Haber Ajansı

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Apartman boşluğunda mahsur kalan şahin kurtarıldı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde apartman boşluğunda mahsur kalan şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde apartman boşluğunda mahsur kalan şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Yahşihan'ın Yenişehir Mahallesi'ndeki apartman boşluğunda mahsur kalan şahini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yapılan ihbar üzerine apartmana gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan şahini bulunduğu yerden çıkardı. Sağlıklı olduğu tespit edilen şahin, yeniden doğaya bırakıldı.

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