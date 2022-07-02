İhlas Haber Ajansı

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Aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirilen bir kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirilen bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor. Polis, şüpheli olarak durdurduğu araçta yaptığı aramada 211 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan A.O. isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.O., tutuklandı.

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