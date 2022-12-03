Aracıyla ters yöne girdi, canından oldu

Kırıkkale'de ters yöne giren kamyonetin otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolunun 25'inci kilometresindeki Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yöne giren Adem Torun idaresindeki 06 AFK 982 plakalı Peugeot marka kamyonet, Aziz Ç. idaresindeki 21 GH 445 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet bariyerlerin üzerine çıkarken, otomobil ise şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Adem Torun (54), ambulansla kaldırıldığı Keskin ilçe hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Aziz Ç. (50) ile yanında yolcu olarak bulunan Muhammed Ç. (24) ambulanslarla hastaneye sevk edilerek, tedavi altına alındı. Trafik ekiplerince, kaza alanında yapılan incelemelerin ardından kullanılamaz hale gelen 2 araçta çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.