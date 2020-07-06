İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arazide kaybettiği kurbanlık hayvanlarını jandarma buldu

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, arazide otlarken kaybolan 18 büyükbaş kurbanlık hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, arazide otlarken kaybolan 18 büyükbaş kurbanlık hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.


Keskin ilçesine bağlı Gazibeyli köyünde Mehmet Akbulut'a ait 18 büyük baş kurbanlık hayvan arazide otlarken kayboldu. Kayıp ihbarında bulunan Akbulut, jandarmadan destek istedi. Arazide köylülerle birlikte arama yapan jandarma 24 saat geçmeden Dinek dağı eteklerinde hayvanları bulan jandarma sahibine teslim etti. Besicilik yapan Akbulut, jandarmaya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.