Arızalanan otobüsün şoförünün imdadına polisler yetişti

Kırıkkale'de arızalanan otobüs yolda kalınca sürücünün imdadına trafik polisleri yetişti.

Sivas'tan İstanbul istikametine giden şehirler arası yolcu otobüsü, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 2'nci kilometresinde arızalanınca trafiğin akışının yavaşlamasına neden oldu. Seyir halinde yol kontrolü yapan trafik polisleri, orta şeritte duran otobüsü fark etti. Polisler, otobüsün arıza yapma nedeninin aküden kaynaklandığını öğrenince ekip aracının aküsünden enerji kablolarıyla otobüse takviye yaparak motorun çalışmasını sağladı. Arızası giderilen yolcu otobüsü hareket ederken, trafik akışı da normale döndü.