İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşırı don tehlikeli sarkıklar oluşturdu

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte çatılarda tehlikeli buz sarkıtları oluştu.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte çatılarda tehlikeli buz sarkıtları oluştu.


Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde etkili kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sonucu iş yeri, apartman ve evlerin çatılarında birer metre uzunluğunda oluşan buz sarkıkları, yayalar ve sokak aralarında park edilen araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Özellikle işlek yerlerde bulunan binalardan sarkan ve boyu bir metreyi aşan buzlar, olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Bunun üzerine Sulakyurt Belediyesine ait itfaiye ekipleri itfaiye araçları yardımıyla ilçe merkezindeki çatı oluklarındaki oluşan sarkık buzları temizleyerek tehlikenin önüne geçmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.