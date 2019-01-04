Askerlerin yemin töreninde duygusal anlar

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığında temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 373/2 kısa dönem 61 asker için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende 61 jandarma eri yemin etti. Törenin devamında yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından 373/2 kısa dönem erler adına konuşma yapıldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kışlaya ilk katılan er ile eğitim ve spor branşlarında başarılı olan erlere takdir belgesi ve hediye takdim etti.

İl Jandarma Komutan Vekili Naim Çetinkaya yaptığı konuşmada, “Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere, güzel yurdumuzun dört bir yanından katılan gençlerimiz, ant içme törenini gururla ifa ettiler. Töreni onurlandıran misafirlere teşekkür ederim” dedi.

Ailelerin yaşadığı heyecana ortak olan ve yaşadıkları duyguyu kendisinin de hissettiğini kaydeden Vali Yunus Sezer ise, “Hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde ailemizden, evimizden ayrı kalmışızdır. Kimimiz üniversiteye kimimiz gurbete gitmişizdir ama çocuklarımızı, evlatlarımızı askere göndermenin onuru, şerefi ve heyecanı ayrı bir şey. Allah bu millete, bu memlekete, bu peygamber ocağında hizmet etme fırsatı veren evlatlar yetiştirmeyi sizlere nasip etti, bunun gururunu yaşıyorsunuz. Millet olarak biz de şanlı bayrağımızı, şanlı üniformamızı bu çocuklarımızın üzerinde gördüğümüzde aynı onuru yaşıyorum” diye konuştu.

Vatanın her köşesinde ve sınır ötesinde bu vatanın sınırlarını koruyan asker ve güvenlik güçlerimize de minnet ve şükran duygularını ileten Vali Sezer, “Onların sayesinde biz burada yaşama fırsatı buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Tören, yemin eden jandarma erleri ve ailelerine yapılan ikramın ardından sona erdi.