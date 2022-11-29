Ata tohumları muhafaza ediliyor

Kırıkkale'de genetiği bozulmamış ata tohumlarının varlığını sürdürmek ve gelecek nesillere ulaştırılması için Tohum Muhafaza Ofisi açıldı. Çiftçilere verilecek ata tohumlarından organik sebze ve meyve ürünü yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "yerel tohumların değerlendirmesi" projesi hayata geçirildi. Genetiği bozulmamış ata tohumları, bir sonraki yılın ekim döneminde kullanılması için Tohum Muhafaza Ofisi'nde tutuluyor. Ata tohumlarının varlığını sürdürmek ve gelecek nesillere ulaştırılması için hayata geçirilen projeyle, çiftçilerin organik sebze ve meyve ürünü yetiştirmesi hedefleniyor.

Tohum Muhafaza Ofisi'nin açılışını yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ata tohumlarına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, köylerde kısmi olarak yetiştirilen ata tohumlarının üreticilere tekrar kazandırmak için muhafaza etmenin önemli olduğunu söyledi.

"Dünya devletleri kendi tohumlarına sahip çıkmaya çalışıyor"

Vali Tekbıyıkoğlu, "Biliyorsunuz dünya tohum çeşitliliğinin çok önemli bir kısmını kaybediyor. Yani bundan yüz yıl öncesi olan tohumların çok ama çok büyük bir kısmını yer yüzü coğrafyası kaybetti. Binlerce yıl kendi kendini tekamül ederek oluşan tohumlar elimizden gitti ve yok oldu. Dünya bu konuda çok şansız günler yaşıyor. Peki dünya milletleri ve devletleri bu konuda ne yapıyor? Kendi tohumlarına sahip çıkmaya çalışıyor" dedi.

"Yok olmasının önüne geçmek istiyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde tohum bankası oluşturduklarını ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Gerek domates çeşitliliklerimiz, Karahahmetli patlıcanımız, Kılıçlar soğanımız ve atadan dededen kalmış köylerimizde kısmi olarak yetiştirilen tohumların hepsine ulaşıp bir bankada muhafaza ederek bunların çeşitliliğini de artırarak yine çiftçilerimize vermek suretiyle bunların yok olmasının önüne geçmek istiyoruz" diye konuştu.

"Şu an itibarıyla 56 çeşit tohumumuz var"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili teşkilatıyla birlikte çalışma yapılarak tohumların ıslahına gittiklerini anlatan Vali Tekbıyıkoğlu, "Şu an itibarıyla 56 çeşit tohumumuz var. 16 türümüz de elimizde mevcut. Ben buradan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Ellerinde orijinal geçmişten kalan muhafaza ettikleri tohumları varsa il müdürlüğümüze teslim edip bunun üretimine katkıda bulanabilirler. Bu ürünlerden alıp eski domatesin lezzetine, eski salatalığın lezzetine, eski soğanın lezzetine ulaşmak istiyorum diyen varsa da müdürlüğümüze başvurup bu tohumlardan kendileri de istifade edebilirler" şeklinde konuştu.