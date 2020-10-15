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Ateş yakan hurdacıya 'çevre kirliliği' cezası

Kırıkkale’de topladığı metal ve plastik malzemeleri yakan bir hurdacıya ’çevreyi kirletmek’ suçundan 172 lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale'de topladığı metal ve plastik malzemeleri yakan bir hurdacıya 'çevreyi kirletmek' suçundan 172 lira idari para cezası kesildi.


Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hurdacılık yapan bir kişi, topladığı metal ve plastik malzemeleri yakmak için boş bir alana getirdi. Yakılan ateşten çıkan kara dumanlar Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, ateşi söndürdükten sonra umuma açık yerde çevreyi kirletmek suçundan şahsa 172 lira idari para cezası uyguladı.

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