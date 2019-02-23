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Av tüfeği ile vurulan çocuğun parmağı koptu

Kırıkkale’de bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kazara amcasının çocuğunu vurdu.

Kırıkkale'de bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kazara amcasının çocuğunu vurdu. Kazada vurulan çocuğun orta parmağı koparken vücuduna da saçma isabet etti.


Olay, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1371. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (14) evdeki av tüfeğiyle oynarken, B.B.Ö. (11) isimli amcasının çocuğunu kazara vurdu. Yeğeninin vücuduna isabet eden saçmalar sağ elindeki orta parmağının parçalanarak kopmasına neden oldu. Omzundan da yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kırıkkale TIP Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun annesi ise hastanede sinir krizi geçirdi.



Parmağın kemik kalıntıları 1 saatte bulundu


Bülent Batuhan Öcal'ın kopan orta parmağını bulmak için olay yerine gönderilen 2. bir sağlık sağlık ekipleri, evin içinde yaklaşık 1 saat arama sonrasında parçalanan parmağa ait küçük kemik kalıntılarını bulabildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evin içinde inceleme yaptıktan sonra Halil Öcal, ifadesi alınması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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