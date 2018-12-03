Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 3. oldu

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Gençler Birliği sporcularından Mustafa Ayten, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Gençler Birliği sporcularından Mustafa Ayten, 89 kilogramda Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu. Slovenya'nın Maribor kentinde yapılan turnuvada rakiplerini yenen Mustafa Ayten, bronz madalyanın sahibi oldu.