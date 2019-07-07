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BA Kırıkkalespor'un yeni başkanı belli oldu

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Büyük Anadolu Kırıkkalespor’un yeni kulüp başkanı Ali Rıza Koçoğlu oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Büyük Anadolu Kırıkkalespor'un yeni kulüp başkanı Ali Rıza Koçoğlu oldu.


Kulübün Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kırıkkale Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. 2018-2019 sezonunda 57 puanla ligi 3. sırada tamamlayan Büyük Anadolu Kırıkkalespor kulüp başkanlığı için tek aday olan Ali Rıza Koçoğlu seçildi.


Takımının başarılı bir sezon geçirmesi için çaba harcayacaklarını ifade eden Koçoğlu, yeni sezonda yeni bir anlayış ile takımın başarılı olması için mücadele edeceklerini söyledi.


Koçağlu, takıma emeği geçen başta Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrül Kavlak ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür etti.

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