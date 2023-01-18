Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef aldığı sözlerine TDP Lideri Sarıgül'den tepki: "Türk savunma sanayisine dil uzatmasını doğru bulmuyorum"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dünyaca tanınmış İHA ve SİHA ile ilgili yaptığı açıklamasına, "Türkiye'mizin savunma sanayi konusundaki başarısı ortadadır. Hiçbir siyasi parti genel başkanının savunma sanayine dil uzatmasını doğru bulmuyorum. Ülke savunma sanayisine destek veren kim olursa olsun bizim görevimiz onları eleştirmek değil, onların yolunu açmak" sözleriyle tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Biz gelince kusura bakmayın, savunma sanayiine dokunacağız" sözlerine tepki gösteren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasi sorumluluk taşıyan siyasi parti genel başkanlarının ne konuştuklarının bilinci içerisinde olması gerektiğini söyledi. Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan TDP Genel Başkanı Sarıgül, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısının ortada olduğunu ifade ederek, "Hiçbir siyasi parti genel başkanının savunma sanayine dil uzatmasını doğru bulmam" dedi.

"Ne konuştuklarının bilinci içerisinde olması lazım"

Ali Babacan'ın savunma sanayi ile ilgili yaptığı konuşmaları dikkatli bir şekilde incelediğini anlatan Sarıgül, "Siyasi sorumluluk taşıyan siyasi parti genel başkanları, ne konuştuklarının bilinci içerisinde olması lazım. Siz sağlıkla ilgili eğitimle ilgili sanayi ile ilgili tarımla ilgili hayvancılıkla ilgili eleştirilerinizi görüş ve düşüncelerini söyleyebilirsiniz. Ama bugün onurla ve gururla savunma sanayi konusundaki attığımız adımlar, Türkiye'mizin savunma sanayi konusundaki başarısı ortadadır. Hiçbir siyasi parti genel başkanının savunma sanayine dil uzatmasını doğru bulmam. Bizim siyasi parti genel başkanı olarak savunma sanayimiz konusunda, özellikle İHA'lar konusunda büyük başarı elde eden savunma sanayimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

"Ülke savunma sanayisinin önünü açmak lazım"

Sarıgül, Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in "Türkiye savunma sanayisini yaptırıma uğratmanın vakti geldi" ifadelerini değerlendirerek, "Savunma sanayi konusunda savunma sanayi konusunda Amerikan ajanı Rubin'in konuşmalarını büyük bir keyifle izledim. Amerika ajanı Rubin diyor ki: 'Türk savunma sanayinin önünü kesmek lazım. Türk savunma sanayinin önünü kesmezsek. Türkiye savunma sanayi konusunda büyük adımlar atacak.' Demek ki Amerikalı Rubin, Türk savunma sanayi sistemimizin gelişmesinden korktuğuna göre ülke savunma sanayisi iyi bir noktada. Ülke savunma sanayisine destek veren kim olursa olsun bizim görevimiz onları eleştirmek değil, onların yolunu açmak" şeklinde konuştu.

"Af konusu, vicdani bir konu olsun"

Türkiye Değişim Partisi olarak bir "af" çağrısında bulunduklarını belirten Sarıgül, affın siyasi bir talep olmadığını tamamen vicdani olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle geçmiş yıllarda çeklerini senetlerini ödeyemeyen binlerce esnafımız şu anda son derece mağdur maalesef. Ve maalesef bir el, bir haset, fesat bir münafık el gençlerimize uzandı ve gençlerimiz ne yazık ki uyuşturucu batağı ile karşı karşıya kaldı. Binlerce gencimiz son derece mağdur. Cezaevlerinde dünyaya gelen hayatta buluşamayan binlerce çocuğumuz var. Annesi babası içeride olup da gerçekten annelerine, babalarına kavuşamayan. Binlerce çocuğumuz, şu anda anne baba hasretini bekliyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında toplumsal barış için bir af çıkarılmasını talep ediyorum. Af çerçevesinin özellikle kadın cinayetleri ile ilgili çocuklarla ilgili özellikle devletimize karşı işlenmiş suçların af dışında olması son derece önemlidir. Af talebimiz bir kez daha altını çiziyorum; siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir. Bütün siyasi partilere sesleniyorum, özellikle seçim malzemesi yapmayalım affı. Af konusu, vicdani bir konu olsun."

"Cumhuriyetin 100'üncü yılında bir 'Cumhuriyet affı' çıkarılmasını çok çok arzu ediyoruz"

Sarıgül, "Seçimden sonra affı çıkarırız deme mantığını doğru bulmuyoruz. O nedenle bütün siyasi partilere çağrımız; bir araya gelelim ve toplumsal barış affı, kardeşlik hukuku affı, Cumhuriyetin 100'üncü yılında anneler için affet Türkiye, babalar için affet Türkiye, çocuklar için affet Türkiye. Affet, Türkiye benim merhametli devletim, Benim şefkatli devletim. 285 bin mahkuma el uzatacağına yürekten inanıyorum ve Cumhuriyetin 100'üncü yılında bir 'Cumhuriyet affı' çıkarılmasını çok çok arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.