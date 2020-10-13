Bacada saatlerce mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kırıkkale'de 5 katlı bir apartmanın çatısından ikinci kata kadar düşüp saatlerce bacada mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de Ovacık Mahallesi 577. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısından ikinci kata kadar düşen yavru kedi, saatlerce baca deliğinde mahsur kaldı. Evde kedi sesini duyanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kedi sesinin baca deliğinden geldiğini tespit etti. Kediyi kurtarmak isteyen ekipler çekiç ve murç yardımıyla beton bacadan delik açmak için bir süre çaba sarf etti. Daha sonra açılan düştüğü yerden kurtarılan yavru kedi, sağlıklı olduğu anlaşıldıktan sonra yeniden salıverildi.