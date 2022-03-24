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Baharı beklerken kış geri geldi: 43 ilin geçiş güzergahında kar sürprizi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.


Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, mart ayında kar sürprizi yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu. "Kilit kavşak" mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Üniversite şehri Yahşihan ilçesinde ise öğrenciler kar altında hatıra fotoğrafı çekindi. Bir süre yağan kar, kent merkezinde etkisini kaybetse de kentin bazı bölgelerinde aralıklarla devam etti.

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