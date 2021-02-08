İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baharın habercisi çiğdemler erken açtı

Kırıkkale’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından çiğdem çiçekleri erken açtı.

Kırıkkale'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından çiğdem çiçekleri erken açtı.


Baharın müjdecisi olarak bilinen ve kış mevsiminin ardından açan çiğdemler, bu yıl normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle erken açtı. Normal şartlarda mart ve nisan aylarında açan çiğdem çiçeklerini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.


Kırıkkale merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Hasandede köyünde görülen çiğdem çiçekleri, halk arasında baharın habercisi olarak biliniyor. Beyaz, mor, pembe ve sarı gibi renk çeşitleri olan çiğdemin mor ve sarı renkleri baharın veya yazın geldiğini, pembe renkleri ise kışın geleceğini haber veriyor. Henüz kış aylarının ortasında yaşanan yalancı bahar havasından etkilenerek açan haberci çiçekler objektiflere canlı renkleriyle yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.