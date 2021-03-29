Baharın müjdecisi göçmen kuşların uzun yolculuğu

Mevsimsel değişikliklerle birlikte artan hava sıcaklıkları sonrasında kuşlar da kitlesel göç hareketlerine başladı. Yüzlerce kuş türünün yer aldığı Kızılırmak nehrine de ev sahipliği yapan Kırıkkale'de de göçmen kuşlar güzel görüntüler oluşturdu. Baharın gelmesiyle birlikte göçlerini sürdüren göçmen kuşlar, sürüler halinde gökyüzünde görülmeye başlandı.

Kuşların hareket yolu üzerinde bulunan Köprü köyde turnaların düzen halinde uçuşları görüntülendi. ‘V' şeklinde uçan göçmen kuşlar, bu sayede seyahatleri esnasında iletişim ve uyumu kolaylıkla sağlarken enerji tüketimini de en az seviyede tutuyor. Turna çiftleri beslenecekleri güvenli bir yer bulduktan sonra yuva kurup yumurtan çıkan yavrularına bakıyor. Göçmen kuşlar sonbahar göçünde de aynı güzergah üzerinden Afrika'ya geri dönerken yavruları da kendilerinden ayrılıyor.

Köprü köy sakinlerinden Mehmet Aygör, “Baharın ilk zamanlarında gelirler. Toplum olaraktan gezerler. Genelde ırmak, ekinlerin bol olduğu yaylım alanlarında gezerler. Akşam ikindiden sonra ve sabah genelde gezinti yaparlar. Kışın karabatağımız var. O kışın habercisi. Kısmet olursa 20 gün sonra leyleklerimiz geliyor. Havaların ısındığını gösteriyor” dedi.