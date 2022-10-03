Bahşılı Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye yardımı

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediyesi tarafından yaklaşık bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, ilçede eğitim gören bin öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıldığını söyledi. Şehit yakını öğrencilere ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ücretsiz okul servisi sağladıklarını belirten Tekin, ilçeyi eğitimde en başarılı seviyeye ulaştırmak istediklerini aktardı.

Öğrencilere toplamda 5 bin adet kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını anlatan Tekin, "32 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaptım şimdide belediye başkanı olarak görev yapıyoruz. İlçemizde şehit yakını öğrencilerimize ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz içinde ücretsiz servisimiz mevcut. Şimdi de ilçemizdeki yaklaşık bin öğrencimize 5 bin adet kırtasiye desteğinde bulunduk. İnşallah ilçeler içerisinde en başarılı seviyeye getirmek istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Tekin, daha sonra beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ile okulları ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye paketlerini dağıttı.