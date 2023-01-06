Bakan Kasapoğlu Kırıkkaleli gençlere müjdeyi verdi: "Spor salonunun inşasına başladık"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bulunduğu Sarıkamış Ekspresi, Kırıkkale'deki Irmak İstasyonu'nda mola verdi. Burada gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, Kırıkkale'de spor salonunun inşasına başladıklarını belirterek, gençlerin dolu dolu kullanacağı güzel bir salon olacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcularla beraber Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta düzenlenecek programa katılmak üzere Sarıkamış Ekspresi treni ile Ankara'dan hareket etti. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Irmak İstasyonu'nda bir süreliğine mola veren trenden inen Bakan Kasapoğlu'nu, Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Yahşihan Kaymakam Vekili Tunahan Çil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve çok sayda genç karşıladı. Bakan Kasapoğlu, "Gayet güzel bir programa başladık, özellikle Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümü vesilesiyle bu sene dedik ki; Doğu Ekspres ile gidelim, gençlerle beraber olalım" ifadesini kullandı.

Gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, Kırıkkale'de spor salonunun inşasına başladıklarını belirterek, gençlerin dolu dolu kullanacağı güzel bir salon olacağını söyledi. Vali Yardımcısı Topaloğlu ve İl Müdürü Güneş'ten kentteki spor faaliyetleri hakkında bilgi alan Kasapoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kasapoğlu'nun bulunduğu ekspres, Kars Sarıkamış'a gitmek üzere istasyondan ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı ziyaretten dolayı memnun kaldıklarını belirten Ebubekir Adamcıl (20), "Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na ilimize yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz. İlimize gençlik ve spor üzerine yaptığı yatırımlar için teşekkür ediyoruz. Bakanlığı tüm çalışanlarına teşekkür ederiz. Özellikle bu eğitimler üzerine Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğu konuşmayı özellikle dinledik. Ekolojik okuryazarlık üzerine yaptığı yatırımlar içinde çok teşekkür ediyoruz. Gençlik spor çalışanları, gönüllülerimiz ve üyelerimiz, şuan gurur içerisindeyiz" dedi.

Ceren İzgüden (22) ise, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilimize yaptığı ziyaretten dolayı çok memnun kaldım. Kendisiyle hatıra fotoğrafı çekindim. İlimize yaptığı spor faaliyetleri çok önemli. Bunlardan dolayı da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.