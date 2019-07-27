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Bakan Kurum'un Keskin'de verdiği sözler yerine getiriliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 2 Haziran Keskin seçimlerinde ilçe halkına verdiği sözleri yerine getirmek için ilgili birimlere talimat verdiğini belirten AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Sayın Bakanımız Keskin ilçemiz için temizlik araçlarının onayını verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 2 Haziran Keskin seçimlerinde ilçe halkına verdiği sözleri yerine getirmek için ilgili birimlere talimat verdiğini belirten AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Sayın Bakanımız Keskin ilçemiz için temizlik araçlarının onayını verdi. Ayrıca su temini konusunda sorunun giderilmesi ve Millet Bahçesi'nin yapımı için talimatları ilgili birimlere verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.


Genişletilmiş İl Başkanları Toplantı sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile makamında bir araya gelen Başkan Dağdelen, Bakan Kurum'un konuyu yakından takip ettiğini ve kendisinin de takip etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Dağdelen, "Keskin'de verilen sözlerin takipçisiyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum seçimler sırasında Keskin ilçemize yaptığı ziyarette hemşehrilerimize verdiği sözü yerine getirdi. Temizlik araçlarının onayını verdiği müjdesini bizimle paylaştı. Temizlik araçları inşallah en kısa zamanda Keskin'de hizmete girecek. Diğer taraftan su temin sorununun giderilmesi ve Millet Bahçesi ile ilgili de gerekli talimatları verdi. Konuyu yakından takip ettiğini ve bizim de takibimizden memnuniyet duyduğunu söyledi" diye konuştu.

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