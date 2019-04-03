Bakan Selçuk: “İllerin değerlendirme çalışmaları yapıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Biz aslında Türkiye'nin geneli için il ziyaretleri ve illerin değerlendirme çalışmaları yapıyoruz. Seçim sonrası ilk ziyaretimiz Kırıkkale'ye oldu. Bu anlamda Kırıkkale'nin Ankara'ya yakınlığı ve Ankara ile yapılabilecek bazı ortak pilot çalışmalar konusundaki zemin etüdü çalışmaları açısından da oldukça kritik bir ziyaretti” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırıkkale'de ilk olarak valilik makamını ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Burada basına kapalı olarak İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı yaptıktan sonra 2'nci kez Belediye Başkanı seçilen Mehmet Saygılı'nın makamına geçti. Bakan Selçuk'u karşılayan Saygılı, seçimden sonraki ilk misafirimiz sizsiniz diyerek, “Hem misafir olmanız hem de anne tarafından Kırıkkaleli olmanız şimdi öğrendik bizi memnun etti. Kırıkkale biliyorsunuz geçmişinde bir şehir hatta bir yerleşim yeri dahi değil. Silah fabrikalarının Kırıkkale'ye kurulmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde büyümüştür” şeklinde konuştu.

Hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileriyle öğlen yemeğinde bir araya gelen Bakan Selçuk, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” kapsamında il genelindeki öğretmenlerle bir araya geldi. Program öncesinde basın açıklaması yapan Bakan Selçuk, “Bugün Kırıkkale ilimizi ziyaretimizde özellikle Milli Eğitim Bakanlığının ilgi alanı çerçevesinde eğitimle ilgili bir fikir alışverişinde bulunma ve Kırıkkale eğitim sisteminin kalitesini daha da ileriye götürme noktasında birlikte değerlendirmeler yapma fırsatımız oldu. Bu arada Valimizle, Belediye Başkanımızla ve ilgili tüm arkadaşlarımızla ayrı ayrı farklı perspektiflerden Kırıkkale fotoğrafını elde etme imkanı bulduk. Ortaya çıkan veriler doğrultusunda da Kırıkkale'nin eğitim sistemine ilişkin olarak neler yapılabileceği ilçeler düzeyinde ele alındı. Hangi ilçemizde ne eksik var” şeklinde konuştu.

Öğretmen ve tesis açığı bakımından ve yapılması gereken projeler bakımından talepler konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu kaydeden Selçuk, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Bunları bir değerlendirme fırsatımız oldu. Bu anlamda Kırıkkale'de gördüğüm gelişmesi Kırıkkale'de gördüğüm potansiyel ve enerji beni ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah hep birlikte Kırıkkale için, Kırıkkale'nin eğitim sistemi için yapabileceklerimiz konusunda büyük bir ilerleme sağlayacağız. Biz aslında Türkiye'nin geneli için il ziyaretleri ve illerin değerlendirme çalışmaları yapıyoruz. Seçim sonrası ilk ziyaretimiz Kırıkkale'ye oldu. Bu anlamda Kırıkkale'nin Ankara'ya yakınlığı ve Ankara ile yapılabilecek bazı ortak pilot çalışmalar konusundaki zemin etüdü çalışmaları açısından da oldukça kritik bir ziyaretti. Bu nedenle de burada gördüğüm imkanlar ve çalışmalar konusunda çok mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.”