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Bakan Soylu: “Darısı diğer illerimizin başına”

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Kırıkkale’de geçen günlerde açılışını yaptığı “Mini Şehir” Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile ilgili sosyal medya hesabından “Darısı diğer illerimizin başına” şeklinde paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Kırıkkale'de geçen günlerde açılışını yaptığı “Mini Şehir” Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile ilgili sosyal medya hesabından “Darısı diğer illerimizin başına” şeklinde paylaşımda bulundu.


Kırıkkale Valiliği tarafından hayata geçirilen ve 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü açılışını yaptığı “Mini Çocuk Şehri” Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "4'ü bir arada; Trafik, AFAD, İtfaiye ve İlk Yardım Eğitimi Kırıkkale Valiliğimizin yaptığı mini şehirde çocuklarımız hem eğleniyor hem öğreniyor. Darısı diğer illerimizin başına” ifadelerine yer verdi.

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