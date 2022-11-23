Bakan Yanık, Elif Sinan'ın öldürülmesiyle ilgili karar davasına katıldı

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Elif Sinan'ın intihar ettiğini öne sürerek yaralı halde hastaneye götüren tutuklu sanık T.A.'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Duruşmaya bakanlık adına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Av. Derya Yanık, "Bizim hükümet olarak kadına yönelik şiddetle ilgili temel hareket noktamız, sıfır tolerans. Hiçbir kadının, hiçbir insanın şiddete uğramaması, hele hayat gibi son derece temel insan hakkını kaybetmemesi son derece önemli" dedi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık T.A, Eskişehir L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık T.A.'nın avukatı ile maktul Elif Sinan'ın avukatları yakınları salonda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Av. Derya Yanık da duruşmaya bakanlık adına katıldı. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından mahkeme heyeti tarafından sanık T.A., "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bakan Yanık, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri davalarını takip noktasında hassasiyetini bir kez daha göstermek istediklerini ifade ederek, toplumun kadına yönelik şiddetle mücadeleye sahip çıkmasının önemli olduğunu söyledi.

"Mütalaa zaten dosyada verilmişti"

Bakanlık olarak duruşmaya katıldıklarını ifade eden Bakan Yanık, Elif Sinan kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mütalaa zaten dosyada verilmişti. İddia makamı delilleri son derce isabetle değerlendirip sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması mütalaasında bulunmuştu. Biz karar duruşmasına katılarak Bakanlığımızın kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri davalarını takip noktasında hassasiyetini bir kez daha göstermek istedik. 25 Kasım biliyorsunuz Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dedi.

"Elif'in ailesinin yanında olmak istedik"

Kararın adaletin tesisi noktasında değerlendirdiklerini belirten bakan Yanık, "Bu çerçevede farkındalık çalışmalarının, toplumun kadına yönelik şiddetle mücadeleye sahip çıkmasının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna da dikkat çekmek, Elif'in ailesinin yanında olmak istedik. Bugün nitekim karar verildi, zaten kararın çıkması önemli ölçüde beklenen bir dosyaydı, dosya tekamül etmişti deliller toplanmıştı. Ve sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına, iyi hal indiriminin de uygulanmamasına sayın mahkeme karar verdi. Biz de kararı adaletin tesisi noktasında değerlendiriyoruz. Bu merkezde de Bakanlık olarak hem mücadelemizi hem önleyici koruyucu tedbirlerin alınmasını hem mağdurların desteklenmesini her anlamda, hem hukuki hem ekonomik sosyal, hem istihdam desteği" diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddetle ilgili temel hareket noktamız, sıfır tolerans"

Hükümet olarak kadına yönelik şiddetle ilgili temel hareket noktasının "sıfır" tolerans olduğunu anlatan Bakan Yanık, "Maktul olmaması gayet tabii ki çabamız ama olduğu taktirde de adli sürecin çok ciddiyetle ve dikkatle takip edilmesi ve ailelere psikososyal desteğin sağlanması noktasında Bakanlık olarak üzerimize düşeni bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da aralıksız yerine getireceğiz. Temennimiz tabii ki bizim hükümet olarak kadına yönelik şiddetle ilgili temel hareket noktamız, sıfır tolerans. Hiçbir kadının, hiçbir insanın şiddete uğramaması, hele hayat gibi son derece temel insan hakkını kaybetmemesi son derece önemli" şeklinde konuştu.

"Sıfır tolerans ilkemizi gerçekleştirmek için çabalıyoruz"

Bakan Yanık, "Tek bir kadının şiddete maruz kalmadığı zamana kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek. Sıfır tolerans ilkemizi hep söyledik. Bundan sonra da Bakanlığımız, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, bütün kurum ve kuruluşların içinde bulunduğu koordinasyonunda yerel noktada mülki idaremizin destekleriyle ve paydaşlığıyla inşallah bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Sıfır tolerans ilkemizi gerçekleştirmek için çabalıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yanık, daha sonra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin'i makamında ziyaret etti.