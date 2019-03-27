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Bakan Yardımcısı İnce: “Bölgeye örnek teşkil edecek bir park”

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kırıkkale’nin Bahşili ilçesi girişinde 15 dönümlük alana planlanan çocuk trafik parkındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bölgeye teşkil edecek bir parkın olacağını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesi girişinde 15 dönümlük alana planlanan çocuk trafik parkındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bölgeye teşkil edecek bir parkın olacağını söyledi.


Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kırıkkale'ye gelen, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Trafik Çocuk Parkı'nda incelemelerde bulundu. “Çocuklar Trafik Kurallarını Eğlenerek Öğrenecek” sloganıyla yola çıkılan ve yapım çalışmaları halen devam eden Trafik Çocuk Parkı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı İnce, bölgeye örnek teşkil edecek parkın yapımında emeği geçenleri tebrik etti.


Vali Yunus Sezer ise Kırıkkale'de başlatılan projelerin hızlı bir şekilde ete kemiğe bürünmeye başladığını, Trafik Çocuk Parkı'nın da Kırıkkale'ye çok yakışacağını söyledi.

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